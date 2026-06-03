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Cobolli-Auger Aliassime: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) –
Flavio Cobolli torna in campo al Roland Garros 2026. Oggi, mercoledì 3 giugno, il tennista azzurro sfida il canadese Felix Auger-Aliassime – in diretta tv e streaming – nei quarti di finale dello Slam di Parigi. Cobolli arriva all’appuntamento dopo aver eliminato Pellegrino, Wu, Tien e Svajda, mentre Auger-Aliassime ha superato Altmaier, Burruchaga, Nakashima e Tabilo. 

 

La sfida tra Cobolli e Auger-Aliassime è in programma oggi, mercoledì 3 giugno, come terzo match sul Philippe-Chatrier, per le ore 15 circa. I tre tennisti si sono affrontati in due precedenti, entrambi vinti dall’azzurro. Nell’ultima sfida Cobolli si è imposto in due set nel Masters 1000 del Canada nel 2024. 

 

Le partite del Roland Garros saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels. 

 

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