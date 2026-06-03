Esselunga e Balzoo: raccolta alimentare per aiutare cani e gatti in difficoltà

Il supermercato Esselunga rinnova la collaborazione con Balzoo – Banco Italiano Zoologico APS: un progetto che ha l’obiettivo di offrire un aiuto concreto ad associazioni, rifugi e famiglie che si prendono cura degli animali più fragili. Un appuntamento che conferma l’attenzione verso gli amici a quattro zampe e il supporto concreto alle realtà del territorio che ogni giorno se ne prendono cura.

Sabato 6 giugno dalle 10 alle 18,30 i volontari di Balzoo saranno presenti in diversi supermercati della catena: i clienti potranno così donare alimenti per aiutare cani e gatti in difficoltà. L’iniziativa è valida solo nei punti vendita fisici, tra cui l’Esselunga di Cremona; l’elenco completo dei negozi aderenti è disponibile al seguente link Raccolta Esselunga Balzoo.

© Riproduzione riservata