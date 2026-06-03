Festival dell’ambiente di Unipa, Midiri “Importante avviare cambio di paradigma”





PALERMO (ITALPRESS) – “Da questo Festival dell’ambiente vogliamo tirar fuori delle soluzioni spendibili dalle economie locali e dai decisori politici”. Queste le parole del rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri, intervenuto al via del Festival dell’ambiente, la tre giorni promossa dall’ateneo e che si terrà dal 3 al 5 giugno. “Saranno tre giornate dedicate ai problemi ambientali, affrontati in chiave multidisciplinari con il contributo di ingegneri, biologi ed ecologisti. Il nostro ateneo – prosegue Midiri – è fortemente interessato a questo tema, che riguarda le biodiversità e la salvaguardia ambientale in senso lato. È importante avviare un percorso di cambio di paradigma, iniziando – rimarca – anche dalle scuole primarie e secondarie per far capire come la salvaguardia dell’ambiente sia un atto necessario affinché le generazioni future possano vivere tranquillamente. Oggi tratteremo il tema dell’inquinamento da micro e macro plastiche, che abbiamo contezza essere responsabile di patologie in ambito umano. Mi auguro che da queste giornate possano venir fuori idee da portare sul tavolo della presidenza della Regione per le azioni conseguenti. Oggi ci sarà anche la raccolta simbolica delle plastiche nei prati del campus – ricorda il Magnifico Rettore – , dove abbiamo negli studenti parte attiva di questo processo. Questo tipo di segnali vanno mantenuti del tempo, cosa che abbiamo fatto e che continueremo a fare anche tramite l’operazione Gateway, struttura – ha chiosato – creata insieme al CNR e con il Centro nazionale della biodiversità per fare costantemente propaganda e cultura di questi temi. Tutto ciò richiede un riutilizzo in una chiave di economia circolare, rendendo ausilio ciò che in questo momento fa male all’ambiente”. xi6/vbo/mca1

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