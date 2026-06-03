Il trasporto merci ferroviario accelera negli Stati Uniti





ROMA (ITALPRESS) – Il trasporto ferroviario merci negli Stati Uniti segna un nuovo dato positivo. Secondo i dati pubblicati dall’Associazione delle Ferrovie Americane, nella settimana conclusa il 23 maggio i volumi su rotaia hanno toccato quota 230 mila 831 vagoni, con una crescita del 2,2 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Un risultato che supera anche le due settimane precedenti. A trainare la crescita sono soprattutto tre settori: i minerali e i metalli, i cereali e il comparto degli autoveicoli e dei relativi componenti. In calo, invece, il trasporto di carbone, merci varie e prodotti forestali. Il dato più significativo riguarda però il segmento intermodale, quello che combina container e rimorchi su rotaia e su gomma. Qui si registra un balzo dell’11,5% su base annua, con quasi 293mila unità movimentate, ben al di sopra dei numeri delle settimane precedenti. Un segnale che gli esperti leggono come indicatore di tenuta dei flussi commerciali interni agli Stati Uniti, in un contesto internazionale ancora segnato da incertezze sui dazi e sulle catene di fornitura globali.

gsl

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