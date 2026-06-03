Lavoro, 165 offerte disponibili presso i Centri per l’Impiego
Appuntamento settimanale con le offerte pubblicate sul sito dell'Ufficio Servizi per il Lavoro della Provincia di Cremona
Sono 165 le offerte di lavoro attive presso i Centri per l’Impiego della Provincia di Cremona questa settimana. E’ possibile consultarle al link dell’apposito portale. Accanto ad esse, come di consueto l’ufficio Politiche del Lavoro segnala anche le altre opportunità, ossia le offerte di lavoro non direttamente gestite dai Centri per l’Impiego, disponibili nell’apposita sezione.
Tra le altre attività connesse, i Centri per l’Impiego di Cremona e Soresina, in collaborazione con l’agenzia per il lavoro Al Centro, organizzano il Job Day Alimentare al Centro, dedicato alle opportunità nel settore agroalimentare.
L’evento si terrà l’11 giugno all’Ufficio Territoriale di Regione Lombardia (via Dante 136 – Cremona). Per conoscere tutti i dettagli dell’evento e aderire, è possibile visitare la pagina dedicata sul sito della Provincia di Cremona.