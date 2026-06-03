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Tg Sport – 3/6/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Formula 1: la Ferrari blinda Charles Leclerc
– Juventus-Vlahovic, sarà addio: nessun accordo per il rinnovo, trattative interrotte
– Panchina Napoli, intesa Milan-Allegri per la risoluzione
– Calciomercato Inter: Dumfries va al Real Madrid, assalto a Palestra
– Bologna, ecco Domenico Tedesco fino al 2028
– Roma Dybala, offerto il rinnovo biennale con ingaggio ridotto
– Assoluti scherma al Pincio, Mazzone “Campionati integrati e inclusivi”
/gtr

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