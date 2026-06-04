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Arcivescovo Washington, rimosso esorcista per dichiarazioni su Ufo: cosa ha detto

(Adnkronos) –
Il cardinale Robert McElroy, arcivescovo di Washington, ha rimosso monsignore Stephen Rossetti, sacerdote della diocesi di Syracuse (New York), dall’incarico di esorcista dell’arcidiocesi di Washington, ponendo fine anche a ogni affiliazione tra l’arcidiocesi e il Saint Michael Center for Spiritual Renewal, con sede a Washington. Lo rende noto l’arcidiocesi di Washington in una dichiarazione. 

Alla base della decisione, alcune dichiarazioni di mons. Rossetti che collegano gli Ufo alla presenza demoniaca e il recente utilizzo dei social media da parte del Centro.  

“Le dichiarazioni fatte da mons. Rossetti che collegano gli Ufo alla presenza demoniaca e il recente uso dei social media da parte del Centro minano gravemente l’insegnamento molto preciso della Chiesa sul diavolo, sui demoni e sull’esorcismo”, spiega il card. McElroy nella nota diffusa dall’arcidiocesi.  

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