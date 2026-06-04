Assemblea costituente Futuro Nazionale a Roma: dal territorio 4 delegati

Il regolamento è stato messo nero su bianco, le indicazioni sono arrivate e dopo qualche mese di preparazione è tutto pronto.

I prossimi 13 e 14 giugno a Roma andrà in scena l’assemblea costituente di Futuro Nazionale, compagine nata su spinta – e con a capo – il generale ex Lega Roberto Vannacci.

A partire da metà mese, quindi, si assisterà alla nascita ufficiale del nuovo partito della destra italiana, già pronto – sondaggi alla mano – a dare filo da torcere al raggruppamento oggi al governo del Paese.

A partecipare all’assemblea oltre due mila delegati arrivati dagli ormai numerosissimi comitati sparsi per lo Stivale. Tra questi, anche quattro cremonesi. Nello specifico si tratta di Paolo Italia (a capo del Comitato Cremona 031), Silvica Enache, Fulvio Dernini e Giovanni Battista Martinelli.

Non presenti invece delegati dal territorio cremasco: per poter partecipare, infatti, i comitato dovevano avere almeno 35 iscritti.

Durante l’assemblea verranno nominati i vertici di partiti e l’organigramma nazionale.

A proposito della presenza di FN sul territorio cremonese, però, arriva una novità.

Dopo la recente nascita di un nuovo gruppo a Crema capitanato da Ciro Ancorotti, è nato nelle ore un terzo Comitato a Vailate (con il numero 1200). Responsabile, Cesare Dastoli.

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