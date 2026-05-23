Futuro Nazionale, da marzo raccolte 300 firme. Italia: “Stiamo crescendo”

Da marzo ad oggi sono stati quattro i gazebo allestiti in città per tesseramento a Futuro Nazionale, la nuova formazione guidata dall’eurodeputato ed ex esponente della Lega Roberto Vannacci. C’era tanta gente, questa mattina al punto di incontro allestito in piazza Stradivari, di fronte a Spazio Comune. “Abbiamo avuto un ottimo riscontro“, ha commentato Paolo Italia, referente sul territorio, “sia come tesserati che come raccolta firme per il ‘Pacchetto sicurezza tolleranza zero'”. “Stiamo crescendo, ieri abbiamo inaugurato il Comitato di Crema e siamo soddisfatti”.

“La raccolta firme è partita dal secondo gazebo”, ha fatto sapere Italia, “e finora ne abbiamo raccolte circa 300. Ora faremo degli incontri, in quanto è molto vicina l’assemblea di formazione del partito, che sarà il 13 e il 14 di giugno, ma sicuramente torneremo in piazza ancora“.

“Noi chiediamo un rinforzo del Pacchetto sicurezza“, ha aggiunto Italia, “inerente sia la protezione delle forze dell’ordine a garanzia per la sicurezza dei cittadini, perchè è assurdo che un cittadino che si difende a casa propria debba poi risarcire chi l’ha aggredito. Non ha nessuna logica. E tutti firmano tranquillamente. Molti ci hanno detto: ‘Finalmente c’è qualcuno che si batte per l’interesse dei cittadini e delle forze dell’ordine‘. Ho notato che sono in molti a sostenerle, perchè ritengono che in questo momento non abbiano la capacità e il potere di poter agire come dovrebbero”.

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