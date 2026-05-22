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Politica

Ciro Ancorotti, fratello di Renato, fonda la sezione cremasca del partito di Vannacci

di Andrea Colla

Ciro Ancorotti, avvocato classe 1951, è dal 2003 Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana

Ciro Ancorotti e Roberto Vannacci
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Anche il territorio cremasco ha ora una sede di “Futuro Nazionale”, il partito fondato dal generale Roberto Vannacci. A guidarla sarà Ciro Ancorotti, fratello del senatore di Fratelli d’Italia Renato Ancorotti.

Un nuovo colpo di scena, che fa capolino dopo settimane calde in casa dei meloniani, con al centro la bagarre interne – e le non poche tensioni – che hanno visto contrapposto la sezione provinciale e lo stesso senatore sulla delicata partita delle nuove nomine della società in house Padania Acque.

“In data odierna è arrivata la comunicazione ufficiale dell’insediamento del Comitato Costituente di Futuro Nazionale Vannacci per la città di Crema – scrivono i referenti cremonesi -. Il numero assegnato al nuovo Comitato è 1036 e sarà guidato dall’Avvocato Ciro Ancorotti, tutti i riferimenti del nuovo Comitato li potrete trovare sul sito ufficiale del Partito, www.futuronazionale.it, alla voce “Comitati”. A Lui e a al suo gruppo di tesserati i nostri più fervidi auguri di buon lavoro“.

Ciro Ancorotti, avvocato classe 1951, è dal 2003 Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.

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