Campagna Amica torna il 7 giugno in piazza Stradivari a Cremona

I sapori e i colori della “spesa di giugno” saranno protagonisti domenica 7 giugno al mercato di Campagna Amica, che torna in piazza Stradivari a Cremona, dalle ore 9 alle 18,30. Sarà una giornata nel segno di tutto “il buono e il bello” che nascono dall’agricoltura cremonese e lombarda. Ci sarà il mercato contadino, con i cibi tipici e i fiori di stagione, portati in piazza direttamente dai produttori. Due i temi della giornata: “Una ciliegia tira l’altra”, in omaggio al prodotto di stagione, e “La spesa di giugno”, dedicata a tutti i cibi da portare in tavola nel mese che si congeda dalla primavera ed accoglie l’estate.

Sotto i gazebo gialli degli agricoltori di Coldiretti, i cittadini troveranno tutti i sapori tipici dell’agricoltura cremonese e lombarda, dall’ortofrutta di stagione alle conserve e confetture, dal miele ai formaggi (di latte vaccino e di capra), e poi salumi, farine, succhi di frutta, prodotti che nascono dalle erbe spontanee, vino, dolci contadini, ed altre eccellenze garantite personalmente dagli agricoltori.

Il mese di giugno porta con sé tutto il sapore dell’estate, stagione in cui l’orto si carica di mille sfumature colorate – sottolinea Coldiretti Cremona –. Peperoni, melanzane, cetrioli, pomodori sono alcuni degli ortaggi tipici di questo periodo, insieme a carote e zucchine, protagoniste indiscusse delle nostre tavole grazie alla loro versatilità in cucina e alle proprietà benefiche. Ricchissime di vitamine, minerali e fibre, rappresentano un’ottima fonte di antiossidanti – utili a mantenere la pelle giovane – e sono inoltre alleate dell’abbronzatura.

Tra le verdure di stagione ci sono anche gli asparagi, vegetali conosciuti sin dall’antichità (il Re Sole ne era un grande estimatore) e particolarmente apprezzati per il caratteristico sapore, simile a quello del carciofo. Appartenenti alla stessa famiglia dell’aglio e della cipolla, con cui condividono l’effetto diuretico, gli asparagi sono utilizzati in moltissimi piatti, dai più sofisticati ai più caserecci.

La spesa di giugno si arricchisce anche di tanta frutta – prosegue Coldiretti Cremona – come lamponi e mirtilli, dalle straordinarie proprietà antiossidanti, ma anche albicocche. Queste ultime sono un vero elisir di benessere: dal punto di vista nutrizionale infatti, sono tra i frutti più ricchi di potassio e carotene, e costituiscono inoltre un’ottima fonte di magnesio, fosforo, calcio e ferro, caratteristiche che le rendono utili per contrastare spossatezza, anemia e stanchezza cronica.

La giornata con Campagna Amica in piazza Stradivari proporrà, come sempre, un ricco programma. Dedicati ai più piccoli (ma non solo) ci saranno alcuni “giochi di una volta”, realizzati a mano e in legno, e il consueto gazebo-fattoria, dove bambine e bambini troveranno il tappeto colorato e i trattori con cui divertirsi. Non mancherà la merenda a km zero, offerta dagli agricoltori di Campagna Amica: questa domenica si punta sulla crostata con frutta di stagione.

Sfidando il caldo, gli agricoltori si tratterranno in piazza per l’intera giornata. Anche perché, nel pomeriggio, è previsto uno dei momenti più attesi. Intorno alle ore 16:30, grazie alla sinergia con la società Canottieri Baldesio, in piazza saranno presenti alcuni atleti e atlete del tennis in carrozzina. Proporranno una dimostrazione di questa disciplina, offrendo ai presenti la possibilità di provare a scendere in campo, cimentandosi con uno sport che richiede grande agilità e precisione. La Società Canottieri Baldesio a Cremona è un punto di riferimento per il tennis in carrozzina, con una squadra che partecipa a tornei regionali e nazionali, e gli agricoltori di Coldiretti-Campagna Amica sono grati e orgogliosi nel riproporre, come già avvenuto nella domenica di maggio, questa presenza domenica pomeriggio in piazza Stradivari.

Tutto è pronto, dunque, per una giornata imperdibile, con tanti colori e sapori, in piazza Stradivari a Cremona. La giornata con Campagna Amica in piazza Stradivari gode del patrocino e della collaborazione del Comune di Cremona e del contributo della Camera di Commercio di Cremona Mantova Pavia, nell’ambito del progetto “Cremona da scoprire e da gustare”.

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