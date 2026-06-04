Corteo, preghiere e devozione: Castelvetro Piacentino “accoglie” Santa Bernadette

Grande partecipazione a Castelvetro per l’arrivo del reliquiario di Santa Bernadette, la giovane veggente di Lourdes, protagonista ieri sera di una suggestiva processione illuminata dalle fiaccole.

La serata si è aperta con la celebrazione eucaristica presieduta da don Francesco Villa nella chiesa di San Giovanni Battista. A dare il benvenuto ai fedeli il parroco don Massimiliano Camporese. Centinaia di persone hanno poi ricevuto una fiaccola e preso parte al corteo religioso accompagnato dalle note del corpo bandistico di Pontenure.

Il reliquiario è stato trasportato lungo le vie del paese accompagnato da sacerdoti, autorità civili e militari, rappresentanti delle associazioni del territorio e numerosi fedeli. Presenti anche la sindaca Silvia Granata e l’assessore Pier Luigi Fontana.

La processione ha raggiunto la parrocchia dello Spirito Santo, nella frazione di Croce, dove i partecipanti hanno sostato in preghiera davanti al reliquiario e al frammento di roccia proveniente dalla grotta di Lourdes, accendendo candele e raccogliendo immagini ricordo e acqua benedetta.

Fondamentale il supporto della Polizia locale e dei volontari della Protezione civile, impegnati nella gestione della sicurezza lungo il percorso. Le celebrazioni proseguiranno anche nei prossimi giorni con rosari, messe e la processione del Corpus Domini.

La reliquia di Santa Bernadette resterà a Castelvetro fino a domenica, quando lascerà la comunità per fare ritorno a Lourdes.

© Riproduzione riservata