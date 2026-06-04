Cremona piange Cinzia Crotti: una vita spesa per gli altri in ospedale

La comunità cremonese si stringe nel dolore per la scomparsa di Cinzia Crotti, venuta a mancare oggi all’età di 71 anni. Una figura stimata e amata, che per ben quarant’anni ha rappresentato una colonna portante dell’Ospedale Maggiore di Cremona, indossando la divisa da infermiera con una dedizione, una professionalità e una sensibilità che restano impresse nel cuore dei tantissimi colleghi e pazienti che l’hanno incontrata lungo il suo cammino.

Per quattro decenni, Cinzia ha vissuto i corridoi e i reparti del nosocomio cittadino non solo come un luogo di lavoro, ma come una vera e propria missione, offrendo conforto e cura a generazioni di cremonesi nei momenti più difficili. La sua professionalità, unita a un sorriso e a una parola gentile sempre pronta, ne avevano fatto un punto di riferimento indiscusso all’interno della struttura sanitaria.

Accanto all’impegno instancabile in corsia, Cinzia ha edificato una splendida storia familiare. Soltanto pochi mesi fa, aveva celebrato un traguardo straordinario: cinquant’anni di vita insieme all’amato marito Gianpietro Guarneri. Un legame indissolubile, coronato dal matrimonio nel maggio del 1984.

La scomparsa di Cinzia Crotti lascia un vuoto immenso. Oltre al marito, la piange il fratello, Paolo, e il figlio Gianpaolo, nostro collaboratore a cui va l’affetto e la vicinanza di tutta la redazione.

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