Cultura, progetti e arte figurativa: alla nuova Area Frazzi al via “Irreverent Festival”

È stato presentato questa mattina in conferenza stampa all’Area Frazzi il programma dell’Irreverent Festival – Figurative Art Project, la quattro giorni dedicata all’arte contemporanea organizzata dall’Associazione Artisti Cremonesi.

A presiedere l’incontro con i media l’assessore comunale Burgazzi, insieme all’intera associazione.

Dal 4 al 7 giugno, gli spazi del Forno Grande dell’Area Frazzi si trasformeranno in un luogo di incontro tra artisti emergenti e affermati, professionisti della cultura, studenti e pubblico, con un ricco programma di mostre, visite guidate, talk, performance musicali, podcast, proiezioni e momenti conviviali.

Il festival si è ufficialmente aperto stasera con l’opening alle 19.00 – con saluti istituzionali e rinfresco a cura di Fratelli Tutti Coop. Sociale – seguito alle 19.30 dal live di Gianaldo Sangalli e Izaya con la premiazione dell’asta delle opere limited edition.

Venerdì 5 giugno si apre con la visita guidata della mostra a cura dei volontari del Liceo Vida (15.30), il Guazzabuglio Podcast con Erica Biazzi e Gaia Badioni e la visita guidata all’Area Frazzi a cura di CRART (18.30), e si chiude alle 21.00 con il talk di Lucrezia Bariselli e la proiezione del film Mio fratello è un vichingo nell’Arena Giardino.

Sabato 6 è la giornata più densa: visite guidate alla mostra e all’Area Frazzi, la storia del luogo raccontata da Guido Damini alle 18.00, il talk e la premiazione degli artisti con Elisabetta Roncati, Alessia Cambiati e Teodora Compiani con rinfresco “pioVino polpette” by Somm alle 18.30, e il live del Duo Diamanti con sushi by Mood alle 19.30.

Domenica 7, infine, si inizia con colazione a cura di Marzapano & Azienda Agricola Bredina (9.00), sessione yoga con Rossella Galbignani e musica ambient by EONN (9.30), ulteriori visite guidate nel corso della giornata e il closing by MOB Eventi alle 18.30.

Il progetto nasce dalla volontà di promuovere l’arte figurativa contemporanea attraverso un approccio aperto, dinamico e multidisciplinare. Il titolo Irreverent richiama la libertà espressiva degli artisti coinvolti e la capacità dell’arte di interrogare la realtà da prospettive nuove e non convenzionali.

“Irreverent Festival vuole essere uno spazio di confronto e sperimentazione in cui arte, cultura e comunità possano incontrarsi. Un progetto che valorizza il territorio, le nuove generazioni e la capacità dell’arte di creare connessioni, dialogo e partecipazione”, spiegano gli organizzatori.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona, con il patrocinio di Confcommercio Provincia di Cremona e il contributo della Provincia di Cremona, insieme a numerosi partner culturali e sponsor del territorio.

A rendere possibile il festival anche una raccolta fondi lanciata dall’Associazione Artisti Cremonesi, chiusasi a 7mila euro – ben oltre il traguardo dei 5mila prefissato – a dimostrazione del forte sostegno della comunità al progetto.

Le visite guidate CRART e le sessioni yoga sono su prenotazione tramite la pagina Instagram @artisti_cremonesi.

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