Furto alla media Campi e all’asilo Martini, rubati i computer

Durante la notte tra mercoledì e giovedì, probabilmente nelle prime ore del mattino, la scuola media Campi e l’asilo Martini di Cremona sono stati vittime di un furto. All’arrivo, il personale ha trovato alcune porte danneggiate e ha constatato la scomparsa di diversi computer situati al secondo piano della scuola media. Parte della refurtiva è stata tra l’altro rinvenuta nel cortile dell’asilo, dove era stata – sembra inspiegabilmente – lasciata dagli autori dell’incursione.

Le modalità con cui è stato compiuto il furto sono ancora oggetto di accertamenti, così come il valore complessivo dei beni sottratti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che stanno effettuando i rilievi necessari per ricostruire l’accaduto.

I due edifici scolastici sono collegati da una porta di emergenza, che potrebbe essere stata utilizzata dai responsabili per spostarsi da una struttura all’altra.

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