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Inchiesta per corruzione e falso ideologico al Cefpas, 8 indagati

CALTANISSETTA (ITALPRESS) – Un presunto sistema di scambi di favori, nomine pilotate e appalti su misura è al centro di un’inchiesta della Procura di Caltanissetta. La Polizia (Squadra Mobile e Sco) ha notificato otto inviti a comparire per un interrogatorio davanti al Gip. Le indagini, partite a giugno 2023, ipotizzano a vario titolo i reati di corruzione e falso ideologico. Contestualmente sono scattate diverse perquisizioni,

pc/mca1

(Fonte video: Polizia di Stato)

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