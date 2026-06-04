La Cremonese volta pagina: finisce l’era di Simone Giacchetta

Si chiude un capitolo importante della storia recente della Cremonese. Simone Giacchetta non sarà il direttore sportivo grigiorosso nella prossima stagione. Una decisione maturata dopo la retrocessione in Serie B, che mette la parola fine a un percorso lungo cinque anni, intenso e ricco di emozioni.

Sotto la guida di Giacchetta, la Cremonese ha vissuto alcune delle pagine più belle della sua storia recente: due promozioni dalla Serie B alla Serie A e una storica semifinale di Coppa Italia, traguardi che hanno portato entusiasmo e orgoglio a tutta la città. Un’epoca che oggi si conclude, lasciando in eredità ricordi destinati a restare.

Adesso si apre una nuova fase. Nei prossimi giorni la società valuterà diversi profili per raccogliere il testimone e guidare l’area sportiva nel futuro. Da quella scelta dipenderanno poi le successive decisioni sul nuovo allenatore e sulla costruzione della rosa.

La Cremonese volta pagina, ma lo fa salutando uno dei protagonisti di un ciclo che, al di là dell’epilogo amaro, resterà tra i più significativi degli ultimi anni grigiorossi.

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