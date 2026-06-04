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LeBron James versione golfista a Capri, le vacanze italiane della superstar

(Adnkronos) – LeBron James gioca a golf sul mare di Capri. Letteralmente. La stella dei Los Angeles Lakers pubblica su Instagram un video che documenta le sue vacanze italiane. A Capri, con i faraglioni sullo sfondo, James si esibisce in una serie di swing. La pallina decolla e finisce fuori dall’inquadratura. Lo stile del fuoriclasse in versione golfista appare ‘competente’. Rimane una domanda, che rimbalza sui social. Le palline che fine fanno? In fondo al mare? Su una piattaforma? Qualcuno si tuffa e le recupera? 

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