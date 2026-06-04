Polizia locale, encomi e attestati di lode agli agenti che si sono distinti per l’impegno

Nel corso della cerimonia per il 166° anniversario della Polizia Locale si sono svolte anche le consegne di encomi e attestati di lode agli agenti che si sono distinti per impegno e risultati conseguiti durante il servizio nel corso dell’ultimo anno, e che sono stati premiati dal sindaco, Andrea Virgilio, dall’assessore Santo Canale, dal prefetto Antonio Giannelli, dal questore Carlo Ambra e dal presidente del consiglio comunale Luciano Pizzetti.

I PREMIATI

Parola di lode, pergamena e nastrino agli agenti Marco Losito e Nicola Anelli “Per essere intervenuti con tempestività e sensibilità umana in soccorso di una donna in grave stato confusionale che, allontanatasi dalla propria abitazione, aveva perso il senso dell’orientamento. Grazie alla professionalità, alla prontezza operativa e alla particolare attenzione dimostrate nella gestione dell’intervento, riuscivano a rintracciare la donna e ad assicurarla ai propri familiari, ponendo fine a una situazione di forte apprensione. L’operato svolto rappresenta un concreto esempio di dedizione al servizio, spirito di assistenza e vicinanza alla cittadinanza, qualità che contribuiscono a rafforzare il senso di fiducia nelle Istituzioni”.

Parola di lode, pergamena e nastrino agli agenti Andrea Germanà Ballarino e Michele Milani “Perché nel corso dell’annualità 2025, si distinguevano per il costante impegno profuso nell’attività di contrasto ai reati ambientali e alle condotte lesive del decoro urbano. In particolare, gli stessi accertavano e denunciavano plurimi episodi tra cui una discarica abusiva, un abbandono di rifiuti urbani elettrici e pericolosi anche in aree di particolare interesse ambientale. Tale attività garantiva una tempestiva ed efficace risposta istituzionale a tutela dell’ambiente, del territorio, delle aree protette e del decoro urbano della città di Cremona, consentendo altresì l’individuazione dei responsabili e l’attivazione delle procedure finalizzate al ripristino della legalità violata. Inoltre i colleghi qui presenti con scrupolosa attenzione, costante impegno e spiccato senso del dovere nell’anno 2025 ponevano in essere un’articolata attività investigativa finalizzata all’individuazione dell’autore del danneggiamento della statua di Antonio Stradivari, simbolo di rilevante valore storico e culturale per la città. Nello specifico, gli operanti procedevano all’accurata visione e analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, all’assunzione di informazioni da persone utili ai fini investigativi, nonché all’acquisizione di ulteriori filmati e riscontri probatori. L’attività svolta consentiva di identificare compiutamente il responsabile del gesto vandalico, il quale veniva deferito all’Autorità Giudiziaria competente”.

Parola di lode, pergamena e nastrino all’agente Luca Marchisio “Per il costante impegno e la disponibilità dimostrati, anche oltre il proprio orario di servizio, al fine di garantire un puntuale andamento della propria unità operativa e l’efficienza dei veicoli d’istituto, nell’espletamento dell’incarico di referente mezzi”.

Parola di lode, pergamena e nastrino al Nucleo di Polizia di Prossimità – composto dall’agente Furio Frittoli, dall’agente scelto Mattia Bresciani, dall’assistente scelto Ilario Udeschini, dall’assistente scelto Diego Borghigiani e dal sovrintendente Alberto Guerrini – “Per la costante capacità messa in campo dagli agenti di quartiere nel percorso di co costruzione di efficaci azioni di prossimità volte a incardinare il concreto concetto di valore pubblico”. Il riconoscimento è stato ritirato dal responsabile dell’unità operativa, il vice commissario Corrado Gerevini.

Parola di lode, pergamena e nastrino agli operatori della Centrale Operativa – sovrintendente Maurizio Dilda, sovrintendente Daniele Faioli, assistente Claudio Barbieri – “Per la dedizione, la costante disponibilità, l’elevata professionalità e la specifica competenza acquisite nella gestione globale della Centrale Operativa, comprese tutte le sue articolate applicazioni e, in particolare, del sistema di videosorveglianza cittadina”. Il riconoscimento è stato ritirato dal responsabile della Centrale Operativa, il commissario capo Nicola Bruneri.

Parola di lode, pergamena e nastrino agli agenti dell’Unità Infortunistica Stradale agente scelto Roberto Maffezzoni, agente scelto Luca Pegorari, agente scelto Riccardo Chioda, agente scelto Martina Bernardi, agente Lorenzo Gaggia “Per l’elevata professionalità, il profondo senso del dovere e la non comune sensibilità umana dimostrati nella gestione dei sinistri mortali che hanno colpito la nostra città. In contesti caratterizzati da forte impatto emotivo e particolare complessità operativa, hanno saputo distinguersi per equilibrio e competenza, assicurando con discrezione e umanità il necessario supporto alle persone coinvolte e ai familiari delle vittime. L’operato svolto rappresenta un esempio di dedizione istituzionale, spirito di servizio e alto valore professionale, degno della più ampia considerazione e di parole di sincera lode”.

Parola di lode, pergamena e nastrino all’agente scelto Claudio Bazza e all’agente Marco Pagliari dell’Unità di Polizia Commerciale “Per la costanza nella gestione del problema sociale della ludopatia, per l’impegno dimostrato nel monitorare i pubblici esercizi con installati apparecchi di gioco d’azzardo lecito e nella conseguente verifica del rispetto degli attestati e della normativa relativa agli orari di accensione degli stessi, che hanno portato a provvedimenti di sospensione di alcune attività e alla chiusura totale di altre, contribuendo ad accrescere il senso di legalità e fornendo supporto fattivo al contrasto alla ludopatia”.

Parola di lode, pergamena e nastrino all’agente scelto Domenico Caliendo, agli agenti Nicoletta Scalabrini e Jaskirat Saini, appartenenti all’Unità di Polizia Giudiziaria, “Per la complessa attività investigativa conclusasi grazie a un’intensa e mirata azione di indagine che portava all’arresto, in flagranza di reato, una giovane individuata come punto di riferimento di una rete di spaccio di stupefacenti, procedendo contestualmente al sequestro di un quantitativo di hashish. L’efficacia dell’intervento e la solidità del quadro probatorio hanno portato all’emissione di una misura cautelare a carico della persona arrestata”.

Parola di lode, pergamena e nastrino all’assistente esperto Federico Antonioli e all’agente Salvatore Alfano con la “Perché nel corso di un intervento, caratterizzato da elevata criticità operativa e da concreto rischio biologico, nonostante l’evidente situazione di pericolo, portavano a termine il servizio con professionalità, equilibrio e alto senso di responsabilità, garantendo la tutela dell’incolumità pubblica e il necessario supporto sanitario nei confronti di una persona in evidente stato di alterazione psicofisica”.

Encomio, pergamena, medaglia e nastrino agli agenti Lorena Barresi dall’agente Salvatore Alfano, che “con alto senso del dovere, sono intervenuti in occasione dei gravi fatti avvenuti il 26 febbraio 2025. Nell’occasione con professionalità ed efficace collaborazione interforze hanno raccolto elementi informativi e fornito un contributo determinante all’identificazione di tre soggetti minorenni, responsabili di una violenta aggressione a carico di un esercente di un pubblico locale nel centro cittadino. L’intervento ha consentito il successivo arresto dei responsabili da parte del personale della Polizia di Stato, assicurando così una risposta rapida ed efficace a tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza urbana”. medaglia e nastrino per i 40 anni di servizio nella Polizia Locale al commissario capo Nicola Bruneri:“Quattro decenni di impegno rappresentano un traguardo straordinario, raggiunto con dedizione, professionalità e senso del dovere”, e al commissario capo Gabriele Denti “Per essersi distinto nell’ambito dell’infortunistica stradale e dell’unità sanzionatoria. Con competenza, rigore e disponibilità, ha contribuito in modo significativo alla sicurezza della circolazione, all’accertamento dei fatti e all’applicazione delle norme, operando sempre con equilibrio e spirito di servizio verso la cittadinanza”.

Medaglia e nastrino per i 25 anni di servizio nella Polizia Locale all’assistente esperto Diego Borghigiani: “25 anni svolti con dedizione, professionalità e spirito di prossimità, distinguendosi nel ruolo di agente di quartiere e contribuendo a rafforzare il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini, a beneficio della sicurezza e della coesione della comunità”; all’assistente esperto Renzo Varani: “25 anni di servizio prestati nella Polizia Locale con dedizione, competenza e senso delle istituzioni, distinguendosi nelle attività di sicurezza stradale e nella gestione dei cantieri, contribuendo in modo significativo alla tutela della circolazione e al buon funzionamento dei servizi a beneficio della comunità”; alla vice comandante Sonia Bernardi: “Questo importante traguardo testimonia un lungo percorso professionale caratterizzato da dedizione, responsabilità e costante impegno al servizio della comunità svolgendo il proprio ruolo con competenza, disponibilità e senso delle istituzioni, contribuendo alla tutela della sicurezza e del benessere dei cittadini”.

Infine medaglia e nastrino sono stati consegnati all’assistente scelto Ercole Virelli “Per i 16 anni di servizio prestati nella Polizia Locale con impegno e affidabilità, contribuendo quotidianamente al buon funzionamento dei servizi del Comando”.

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