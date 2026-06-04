Riceve il bonifico e si rende irreperibile: 42enne denunciato per truffa online

La Polizia di Stato di Cremona ha denunciato a piede libero un cittadino italiano di 42 anni, residente fuori provincia, quale autore di una truffa online.

Tutto è partito dalla denuncia sporta da una persona, che aveva individuato su un sito di annunci un’autovettura Fiat 500 proposta in vendita al prezzo di 1.900 euro. Dopo aver contattato il presunto venditore e aver visionato alcune fotografie del veicolo, l’acquirente aveva effettuato due bonifici bancari, rispettivamente di 500 e 400 euro, a titolo di caparra e per le spese relative al passaggio di proprietà, utilizzando il conto corrente indicato dall’inserzionista.

Tuttavia, al momento di definire i dettagli per la compravendita e procedere alla consegna dell’autovettura, il venditore si era reso irreperibile, interrompendo ogni contatto con la vittima.

La Squadra Mobile ha quindi avviato un’attività investigativa che ha consentito di individuare l’autore del reato, peraltro già gravato da precedenti per reati contro il patrimonio, che è stato deferito all’Autorità Giudiziaria competente per il reato di truffa.

“La Polizia di Stato rinnova l’invito ai cittadini a prestare la massima attenzione durante gli acquisti online, soprattutto quando vengono richiesti pagamenti anticipati per beni non visionati di persona, tenendo conto che spesso le insidie si nascondono proprio quando il corrispettivo di vendita è al di sotto del reale valore di mercato, circostanza questa che induce il venditore a sollecitare l’invio di un bonifico urgente per bloccare l’affare e l’acquirente a provvedere quanto prima a versa l’anticipo” fanno sapere dalla questura.

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