Scontro frontale a Castelvetro, ferite due donne e due bambine

Momenti di paura giovedì mattina a Castelvetro Piacentino, in via Roma, dove due auto si sono scontrate frontalmente. Un urto violento, che ha portato una delle due a ribaltarsi lateralmente. A bordo una mamma 40enne con due bambine, mentre sull’altra auto viaggiava una 60enne.

Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, arrivati con ambulanza, auto medica ed elisoccorso, sebbene quest’ultimo si sia poi rivelato non necessario. I feriti sono stati prima medicati sul posto e quindi trasportati in ospedale: le due donne adulte sono state portata al nosocomio di Cremona, in codice giallo, mentre le bambine a quello di Piacenza. Nessuno dei feriti sarebbe, fortunatamente, in pericolo di vita.

Per aiutare le operazioni di soccorso, sul posto anche i Vigili del Fuoco di Piacenza, che hanno aiutato i sanitari a estrarre i feriti dalle lamiere e hanno messo in sicurezza i veicoli. Dei rilievi del caso si sono occupati i Carabinieri di Monticelli d’Ongina e di Piacenza.

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