Sonepar Italia porta a Catania gli Energy Transition Days

(Adnkronos) – Sonepar Italia annuncia l’edizione 2026 degli Energy Transition Days, in programma l’1 e 2 luglio al Centro Congressi Le Ciminiere di Catania. L’evento, organizzato insieme a 30 fornitori partner e riservato ai clienti (installatori e industrie), nasce come occasione di confronto e aggiornamento sui principali fattori che stanno guidando la trasformazione energetica e digitale di edifici, impianti e infrastrutture.

Pensato come forum dedicato alla transizione energetica, l’appuntamento riunirà operatori della filiera, partner tecnologici e professionisti del settore in un contesto favorevole all’approfondimento di contenuti applicativi e alla creazione di opportunità di networking e di business. Il filo conduttore del programma è rappresentato da tre driver strategici – efficienza, elettrificazione e integrazione delle fonti rinnovabili – considerati centrali per accompagnare il mercato verso modelli più sostenibili, intelligenti e interconnessi.

“Gli Energy Transition Days vogliono offrire ai clienti un’occasione concreta di aggiornamento e confronto su temi che stanno incidendo in modo sempre più diretto sull’evoluzione del mercato”, dichiara Dario Venturini, Direttore Business Area Centro, Sud e Isole di Sonepar Italia. “L’obiettivo è mettere a disposizione un ambiente qualificato in cui condividere competenze, tecnologie e visioni, con un’attenzione particolare alle ricadute operative che la transizione energetica sta già producendo lungo tutta la filiera. Portare questo momento di incontro in Sicilia significa offrire ai professionisti del territorio un’occasione concreta per confrontarsi con i principali fornitori del mercato, fare business e formarsi.”

Gli oltre 1.000 ospiti provenienti principalmente da Sicilia e Calabria saranno accolti dall’organizzazione di Sonepar Italia in uno spazio che si sviluppa su una superficie di circa 3.000 metri quadrati, di cui 1.000 dedicati all’esposizione e alla formazione, attrezzato con 3 padiglioni fieristici e 2 sale conferenze. In prossimità del centro congressi troveranno spazio anche 30 espositori di settore, un’area commerciale, truck show e veicoli elettrici.

Il programma prevede, nella giornata del 1° luglio, un approfondimento dedicato ai Data Center, con focus su efficienza energetica, integrazione delle rinnovabili e resilienza delle infrastrutture digitali. Seguirà una discussione sulla building automation, centrata sull’efficientamento degli edifici smart attraverso tecnologie digitali, automazione e utilizzo intelligente dei dati. Nel pomeriggio è previsto un workshop su sollevamento e gestione delle acque, con attenzione a regolazione dei processi idrici, depurazione delle acque di scarico e monitoraggio delle risorse.

Nella giornata del 2 luglio, il programma si aprirà con un workshop dedicato a fotovoltaico residenziale e Conto Termico 3.0, focalizzato su incentivi, ambiti applicativi e soluzioni tecnologiche per l’efficienza energetica e la decarbonizzazione. A seguire, spazio al tema BESS (Business Energy & Smart Solutions) e agrivoltaico, presentati come leve strategiche per massimizzare l’utilizzo delle rinnovabili, aumentare la flessibilità della rete e generare valore sostenibile. La sessione conclusiva sarà dedicata alla media tensione e al ruolo delle reti nella transizione energetica, in chiave di innovazione, digitalizzazione, efficienza e sicurezza. Con Energy Transition Days 2026 Sonepar Italia conferma il proprio ruolo di presidio specialistico della filiera elettrica e tecnologica, potendo offrire competenze, relazioni e soluzioni concrete per accompagnare clienti, fornitori e partner nell’evoluzione del mercato verso modelli più efficienti, digitali e sostenibili.