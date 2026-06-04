Tg News – 4/6/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Libano, Hezbollah dice no al cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti

– Iran, Khamenei rivendica “un colpo decisivo” a Usa e Israele

– Caso Minetti, Mattarella “Nessun motivo per rivalutare la grazia”

– Archiviate le accuse a Berlusconi e Dell’Utri sulle stragi del 1993

– Camera, via libera al ritorno al nucleare

– Ue, Pina Picierno lascia il Pd e passa con Renew Europe

– Giorgetti “Nessuna misura in Cdm sulle accise”

– Abruzzo, Formez e Regione insieme per rafforzare la rete di welfare territoriale

– Previsioni 3B Meteo 5 Giugno

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