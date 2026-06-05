Arrestato spacciatore del centro di Cremona: sequestrati droga, banconote, machete e katana

La Polizia di Stato di Cremona ha arrestato in flagranza di reato un cittadino italiano, di origine marocchina, di 23 anni – con pregressi pregiudizi penali per reati contro la persona e il patrimonio – per detenzione ai fini di spaccio di oltre 1500 grammi di sostanza stupefacente nonché per detenzione di armi bianche.

In particolare, a seguito di articolate indagini della Squadra Mobile della Questura è stata eseguita, nella giornata di giovedì, una perquisizione d’iniziativa nell’abitazione del ventitreenne, nel centro di Cremona.

Nel corso di questa operazione, sono stati trovati circa 832 grammi di hashish, divisa in più panetti, 724 grammi di Marijuana, un bilancino di precisione, nonché una somma di denaro di circa 11 mila euro ed un coltello da cucina avente lama di 24 cm intrisa di residui di sostanza stupefacente.

A seguito della perquisizione estesa anche alla persona, sono stati rinvenuti nella tasca della felpa che indossava altri 24 grammi di hashish, di cui 8 grammi custoditi all’interno di una scatola in latta e 16 grammi avvolti in una pellicola in cellophane trasparente.

Nel corso dell’operazione di Polizia, sono stati sequestrati anche un machete con lama di 36 cm, una Katana di 27,5 cm ed un pugnale di 26 cm. Le indagini della Squadra Mobile hanno evidenziato come la sostanza stupefacente fosse destinata, in particolare, allo spaccio al dettaglio nella città di Cremona.

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