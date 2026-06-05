Famiglia nel bosco, dopo mesi Catherine riabbraccia i figli: un incontro a settimana in struttura protetta

(Adnkronos) – Dopo mesi senza incontri, Catherine Birmingham, mamma dei tre bimbi della cosiddetta ‘famiglia nel bosco’ di Palmoli (Chieti), ha ottenuto l’autorizzazione a rivedere i propri figli in una struttura neutra a Gissi. Gli incontri, seguiti dagli operatori, sono ricominciati da circa quattro settimane e si svolgono regolarmente. La ripresa delle visite rappresenta uno sviluppo nel percorso avviato dai servizi sociali e dall’autorità giudiziaria dopo l’allontanamento dei minori dai genitori.

Gli incontri avvengono in un ambiente protetto, con l’obiettivo di mantenere e rafforzare il rapporto tra la madre e i figli nel rispetto delle disposizioni previste a tutela dei bambini. I piccoli sono stati allontanati dai genitori, dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila, nel novembre scorso e messi in una casa famiglia a Vasto. All’inizio, e per alcuni mesi, la madre ha potuto stare con loro nella stessa struttura, poi a marzo il provvedimento restrittivo del Tribunale che ha stabilito che la donna dovesse essere allontanata, basandosi su alcune relazioni che descrivevano il “comportamento ostile e non collaborativo” di lei. Ora la donna ha potuto riabbracciare i bambini. ”Da quattro settimane la madre vede i figli a Gissi per un incontro settimanale – conferma all’Adnkronos l’avvocato Simone Pillon, legale della famiglia – hanno anche due videochiamate a settimana”.