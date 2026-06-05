Festa per i 212 anni dalla fondazione dell’Arma dei Carabinieri: la diretta su CR1

Cremona celebra il 212° anniversario di fondazione dell’Arma dei Carabinieri. La cerimonia militare si terrà al Campus Santa Monica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, organizzata dal Comando Provinciale Carabinieri di Cremona alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose della provincia e della cittadinanza. CR1 trasmetterà tutto in diretta a partire dalle 17:20.

L’anniversario si celebra il 5 giugno per ricordare il giorno del 1920 in cui la Bandiera dell’Arma fu insignita della prima Medaglia d’Oro al Valor Militare per la Grande Guerra. L’evento vedrà lo schieramento di un reparto di formazione con militari dei reparti territoriali e speciali, affiancati dai Gonfaloni di Comune e Provincia e dai Labari delle Associazioni d’Arma, simbolo di continuità valoriale tra passato e presente.

Nel corso della manifestazione, scandita dalle note della marcia d’ordinanza “La Fedelissima”, sarà letto il messaggio del Presidente della Repubblica e l’Ordine del Giorno del Generale Salvatore Luongo, Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri. Seguiranno l’intervento del Comandante Provinciale, Colonnello Paolo Sambataro, e la consegna delle ricompense ai militari distintisi in servizio. A chiudere la cerimonia sarà il Canto degli Italiani, intonato dagli alunni della scuola media “Vida”, che in parte lo tradurranno nella Lingua dei Segni.

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