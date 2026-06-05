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Cronaca

Spruzza spray al peperoncino in classe: malori tra gli studenti dell’Einaudi

di Laura Bosio

Una studentessa di 17 anni avrebbe azionato uno spray al peperoncino durante le lezioni. Sul posto i soccorritori del 118, i Vigili del Fuoco e la Questura

L'intervento del 118 e della polizia alla scuola (Foto Zambelli)
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Momenti di apprensione all’istituto superiore Einaudi di Cremona, dove un’alunna avrebbe spruzzato dello spray al peperoncino all’interno di un’aula durante l’orario delle lezioni.

Mancava poco alla campanella delle 11 quando la studentessa, una ragazza di 17 anni, ha preso la bomboletta custodita nello zaino di una compagna di classe, e l’ha spruzzata.

L’episodio ha provocato irritazioni alle vie respiratorie e agli occhi tra diversi studenti presenti in classe, facendo scattare l’allarme all’interno dell’istituto. Il personale scolastico è immediatamente intervenuto per mettere in sicurezza i ragazzi e aerare i locali.

Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, che hanno prestato assistenza agli studenti coinvolti. Alcuni ragazzi sono stati sottoposti ad accertamenti sanitari per verificare le loro condizioni dopo l’esposizione alla sostanza irritante, ma nessuno ha riportato conseguenze, e nessuno è stato trasportato in ospedale.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco, che si sono occupati di mettere in sicurezza gli ambienti, e le pattuglie della Polizia di Stato, che stanno cercando di ricostruire le cause del gesto: un’azione goliardica? O dietro ci sono altri motivi? Anche la dirigenza scolastica ha avviato gli approfondimenti interni per ricostruire con precisione quanto avvenuto. 

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