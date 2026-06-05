Mondiali 2026: dalla gara inaugurale alla finale, ecco dove vedere tutte le partite

(Adnkronos) –

Dove vedere tutte le partite dei Mondiali 2026? Dazn si prepara a raccontare ogni azione ed emozione della Coppa del Mondo Fifa con una copertura editoriale in programma sin dal mattino fino a tarda notte, che accompagnerà i tifosi per l’intera durata della competizione più prestigiosa al mondo. Dalla gara inaugurale alla finalissima del 19 luglio. Un mese di grande calcio con tutte le 104 partite che saranno trasmesse solo su Dazn con commento in italiano, 104 highlights, 34 best moments, 7 goal collection, contenuti originali, show esclusivi, 16 ore live al giorno e 1000 eventi con nuove funzionalità di prodotto pensate per amplificare l’esperienza di visione e il coinvolgimento della community.

Collegate dagli Stati Uniti, tre crew giornalistiche che seguiranno le sfide principali direttamente sul campo, garantendo una presenza editoriale costante. Dai luoghi simbolo della competizione, gli inviati di Dazn racconteranno le imprese delle Nazionali e il dietro le quinte del Mondiale attraverso collegamenti in diretta dai campi, contributi editoriali negli show e una copertura social continuativa, per portare in Italia ogni dettaglio dei mondiali più grandi di sempre. Sfide in diretta ma anche storie “extra-campo” che porteranno i tifosi a scoprire il contesto, l’identità e il “battito” culturale dei Paesi Ospitanti e delle Nazionali partecipanti.

Fifa, l’organo di governo del calcio mondiale, e Dazn, la principale piattaforma globale di intrattenimento sportivo, siglano un accordo per portare Fifa+ in esclusiva solo su Dazn, segnando così una nuova e significativa fase della loro partnership strategica e un importante passo nel percorso che mira a rendere l’Ott il punto di riferimento per il calcio a livello globale. L’accordo dà vita a una destinazione globale unica che raccoglie migliaia di eventi live legati alla FIFA, contenuti di archivio e produzioni originali: il servizio unisce così l’ampio portfolio di contenuti calcistici internazionali della Fifa con l’offerta di diritti calcistici di Dazn, che comprende i principali campionati e le competizioni più rilevanti a livello mondiale.

L’offerta di FIFA+ su DAZN include circa 8.500 partite in diretta all’anno in mercati selezionati, oltre a un’ampia proposta di contenuti provenienti dalle Federazioni affiliate, contribuendo in modo significativo ad accrescere la visibilità globale e la scoperta di competizioni, giocatori e storie di grande calcio. A questo si aggiunge una ricca selezione di materiali d’archivio tratti dalle scorse edizioni delle competizioni FIFA, comprese la FIFA World Cup e la FIFA Women’s World Cup, permettendo ai tifosi di rivedere e rivivere partite integrali, highlights, gol e raccolte tematiche, oltre a contenuti speciali che includono filmati storici e prospettive inedite. Inoltre, l’offerta per il 2026 includerà la FIFA U-20 Women’s World Cup in Polonia, la FIFA U-17 Women’s World Cup in Marocco, la FIFA U-17 World Cup™ in Qatar e, in alcuni territori selezionati, la FIFA Intercontinental Cup.

Grazie alla portata internazionale e alle capacità distributive di DAZN, FIFA+, integrata in app su DAZN, consentirà alle Federazioni di raggiungere nuovi pubblici e massimizzare l’impatto dei propri contenuti a livello globale, offrendo al contempo alla FIFA nuove opportunità per evolvere e ampliare la propria offerta digitale – già sviluppata e consolidata con successo negli ultimi anni – facendo leva su insight data-driven, strumenti di engagement e sull’expertise di DAZN come principale piattaforma globale di intrattenimento sportivo.

Accanto all’offerta calcistica premium di DAZN, l’OTT metterà a disposizione funzionalità interattive pensate per coinvolgere i nuovi e gli attuali utenti di FIFA+, come chat live con calciatori ed esperienze condivise attraverso la FanZone, la community social che permette agli utenti di interagire tra loro grazie a strumenti come chat in tempo reale, sondaggi, quiz e giochi.