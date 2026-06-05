Occhi, le patologie dell’invecchiamento e il ruolo della prevenzione

MILANO (ITALPRESS) – “Con l’età gli occhi hanno un’alterazione del metabolismo, un rallentamento, una sorta di minore riproduzione nel tempo delle cellule”. Lo afferma Antonio Scialdone, medico specialista in Oftalmologia medica e chirurgica, intervistato da Ernesto Di Pietro, osteopata e docente di biomeccanica della colonna vertebrale, per Longevity Magazine dell’agenzia Italpress.

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