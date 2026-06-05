Omaggio agli Abba al Ponchielli, tra musica e solidarietà

Sono ufficialmente aperte le prenotazioni per “Only Hits – ABBA Symphonic”, evento charity con finalità solidali a favore di progetti di contrasto alla povertà energetica, in programma il 28 ottobre al Teatro Ponchielli alle ore 20.30. L’iniziativa è promossa da Fondazione Banco dell’energia, in collaborazione con il Teatro Ponchielli e con il sostegno di A2A e Fondazione LGH,

Il progetto “Only Hits – ABBA Symphonic” propone un viaggio attraverso i grandi successi degli ABBA – da Waterloo a Dancing Queen, da Mamma Mia a Fernando – in una rilettura sinfonica affidata a un’orchestra di 25 elementi, band dal vivo e due voci soliste, in uno spettacolo di forte impatto visivo e musicale. Una produzione teatrale completa, che restituisce la forza pop e l’immaginario scenico della band svedese attraverso arrangiamenti sinfonici, costumi ispirati, videoproiezioni e un disegno luci di impronta teatrale.

Ad arricchire l’evento charity la partecipazione straordinaria di Carlo Massarini, giornalista, conduttore televisivo e radiofonico che racconterà la storia degli Abba, band straordinaria che ancora influenza la musica pop contemporanea.

Il ricavato della vendita dei biglietti sarà devoluto a Fondazione Banco dell’energia, l’ente filantropico promosso da A2A e dalle sue Fondazioni AEM, ASM e LGH, che sostiene le persone in situazioni di vulnerabilità economica e sociale, con particolare attenzione alla povertà energetica. L’evento fa parte del calendario delle iniziative organizzate per celebrare i dieci anni di attività della Fondazione, che nel tempo è diventata un punto di riferimento nazionale su questo tema. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.bancodellenergia.it.

I biglietti sono disponibili da oggi su Vivaticket oppure alla biglietteria del Teatro aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 18.00 e il sabato dalle ore 10.00 alle 13..00 (tel. 0372.022001/02; biglietteria@teatroponchielli.it), con una donazione minima (platea: € 30,00; palchi: € 25,00)

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