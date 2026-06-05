Sanità, Penati (Ordine ingegneri Mi): “Migliorare le competenze per gestire il dato”

(Adnkronos) – Anche in sanità “il dato è sicuramente uno dei punti da attenzionare. Viene gestito dagli ingegneri. Sono loro a creare le infrastrutture, le organizzano e ne seguono i processi. Ci sono ancora sfide importanti sotto gli occhi di tutti, a cominciare da quella delle competenze: l’infrastruttura è fatta, ma la gestione, l’organizzazione e la cura delle piattaforme sottostanti sono, a tutti gli effetti, un mestiere da ingegneri. Questo è il primo evento utile anche a sensibilizzare sia i colleghi, data la presenza di parti tecniche, sia la cittadinanza su tale importanza”. Lo ha detto Carlotta Penati, presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano, oggi a Palazzo Lombardia, alla prima edizione del Forum dell’ingegneria per la sanità digitale. Un “tema strategico, molto sfidante e complesso – continua Penati – Si parla di Fascicolo sanitario elettronico e di tutte quelle infrastrutture che siamo riusciti a mettere in piedi come sistema Paese grazie al Pnrr”.

Centrali nell’evoluzione del Sistema sanitario nazionale, i dati “devono essere gestiti e organizzati al meglio per non perdere preziose opportunità – avverte l’ingengnere – Il tema del dato è cruciale in quanto deve essere interoperabile e soprattutto sicuro. La sicurezza è un fattore fondamentale. Siamo qui in Regione anche per dare fiducia ai cittadini: quando si parla di dati, spesso non si pensa immediatamente che si sta trattando la salute degli italiani. Per questo il dato deve essere fruibile e accessibile, ma al tempo stesso privato”. L’Ordine degli Ingegneri “è un ente pubblico – conclude Penati – Siamo a disposizione delle istituzioni con le nostre competenze e i nostri colleghi”.