Sostenibilità, Baragetti (Geoweb): “Nei progetti cresce la sensibilità sociale dei giovani”

(Adnkronos) – “Questa quattordicesima edizione conferma una crescita costante della sensibilità sociale e civica dei ragazzi, sia nell’individuazione delle criticità sia nel modo in cui le affrontano nello sviluppo dei progetti”. Lo ha detto Ernesto Alessandro Baragetti, membro del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati e componente del consiglio di amministrazione di Geoweb, a margine della cerimonia di premiazione del concorso nazionale ‘I Futuri Geometri Progettano l’Accessibilità’, promosso da Fiaba Ets e dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati nella Sala Trilussa di Palazzo Corrodi, sede di Cassa Geometri a Roma. Baragetti ha sottolineato il valore formativo dell’iniziativa, evidenziando il ruolo svolto dagli insegnanti nel percorso degli studenti.

“Non si può che ringraziare i docenti, perché si vede chiaramente come questi ragazzi vivano insieme a loro l’esperienza progettuale e il percorso di crescita culturale che deriva da attività di questo tipo”, ha spiegato. Il consigliere ha poi ricordato l’impegno di Geoweb nel sostenere il concorso. “Siamo felici di continuare a offrire il nostro supporto come partner tecnico, contribuendo a individuare le risorse necessarie per valorizzare un impegno così importante in ambito scolastico”, ha affermato. Per Baragetti il percorso avviato quattordici anni fa deve proseguire. “Ci auguriamo che ci siano ancora molte edizioni in futuro e che si continui a ridurre il divario che esiste ancora nella nostra società. Il valore aggiunto del futuro sarà rappresentato dalla capacità dei giovani di diffondere questi nuovi valori all’interno della comunità”, ha concluso.