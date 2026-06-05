Ventura: “Ancorotti replica le peggiori dinamiche della sua lunga permanenza in Forza Italia”

Lo scontro interno a Fratelli d’Italia diventa sempre più pesante. Dopo le recenti prese di posizione del senatore Renato Ancorotti, arriva la dura replica del presidente provinciale del partito, Marcello Ventura, che accusa il parlamentare di riproporre nel partito dinamiche già viste durante la sua esperienza in Forza Italia. “Spiace constatare come il senatore Renato Ancorotti continui a riproporre all’interno di Fratelli d’Italia quelle stesse dinamiche mediatiche e personalistiche che hanno contraddistinto la sua lunga esperienza in Forza Italia”, afferma Ventura. Secondo il coordinatore provinciale, si tratta di “una modalità di fare politica fondata sulla pressione attraverso i giornali, sulle polemiche pubbliche e sui continui tentativi di delegittimazione degli organismi democraticamente eletti del partito”.

Nel merito delle contestazioni e critiche mosse all’attuale dirigenza, Ventura sostiene che dietro le critiche non vi sia una protesta diffusa. “Da tempo il senatore Ancorotti lavora alla costruzione di documenti, raccolte firme e iniziative finalizzate a mettere in discussione la guida provinciale del partito. Tuttavia, al di là dei titoli e della grancassa mediatica, emerge una realtà ben diversa da quella che si vorrebbe rappresentare: siamo di fronte all’iniziativa di un gruppo circoscritto di amministratori, in gran parte non in regola con l’iscrizione al partito, che ha tutto il diritto di esprimere le proprie opinioni ma non può arrogarsi il diritto di parlare a nome dell’intera provincia o dell’intera comunità politica di Fratelli d’Italia” si legge in una nota stampa.

Il coordinatore provinciale difende quindi la legittimità degli organismi dirigenti locali. “Ancora una volta si tenta di colpire un Coordinamento Provinciale regolarmente eletto e pienamente legittimato dagli organismi statutari. Un atteggiamento che appare sempre più come il tentativo di ottenere attraverso la pressione mediatica ciò che non si riesce a conquistare attraverso il confronto politico e democratico”. Particolarmente duro anche il passaggio dedicato ai rapporti con gli alleati del centrodestra. “Colpisce inoltre che il senatore Ancorotti non sembri rendersi conto di come queste continue uscite pubbliche finiscano per rafforzare proprio quelle forze politiche alleate che per anni hanno cercato di marginalizzare Fratelli d’Italia, senza mai riconoscerne adeguatamente il consenso, il radicamento e il valore politico sul territorio”.

Ventura rincara la dose sostenendo che “nel tentativo di accreditarsi presso tali interlocutori, finisce per arrecare un danno alla stessa comunità politica alla quale appartiene”. E aggiunge: “Una condotta che rischia di trasformarsi oggettivamente in una sorta di “quinta colonna” degli interessi di chi vorrebbe una Fratelli d’Italia più debole, meno autorevole e meno determinante negli equilibri del centrodestra provinciale”. Il presidente provinciale annuncia quindi la convocazione del Coordinamento provinciale per affrontare le questioni emerse nelle ultime settimane. “Per questa ragione, a breve sarà convocato il Coordinamento Provinciale, all’interno del quale sarà possibile approfondire nel merito tutte le questioni e le osservazioni sollevate. Sarà un momento di confronto serio e responsabile, perché Fratelli d’Italia non ha paura del dibattito interno quando questo viene affrontato nelle sedi opportune e con spirito costruttivo”.

L’obiettivo, sottolinea Ventura, sarà anche quello di riaffermare alcuni principi fondamentali. “Quel confronto dovrà essere anche l’occasione per ribadire con chiarezza i principi di correttezza, lealtà, responsabilità e disciplina che devono caratterizzare una classe dirigente matura”. Nella nota trova spazio anche un riferimento ai vertici nazionali del partito. Ventura annuncia infatti di voler coinvolgere direttamente Giorgia Meloni. “Per questa ragione ritengo opportuno coinvolgere direttamente il Presidente nazionale di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, affinché possa essere pienamente informata delle dinamiche in corso e contribuire a una valutazione che metta al centro esclusivamente l’interesse del partito e della sua comunità politica”. Infine, il presidente provinciale ribadisce la propria disponibilità al confronto diretto con il senatore. “Per quanto mi riguarda, continuerò a lavorare per l’unità e il rafforzamento di Fratelli d’Italia, senza farmi distrarre da polemiche costruite ad arte o da iniziative che rispondono più a logiche personali che a reali esigenze politiche”.

E conclude con un appello alla trasparenza: “Se il senatore Ancorotti ritiene davvero di avere questioni politiche da porre, rinnovo pubblicamente la mia disponibilità a un confronto aperto davanti agli iscritti, agli amministratori e ai cittadini. È arrivato il momento della chiarezza. Non delle manovre. Non delle polemiche costruite sui giornali. Non delle ambiguità”.

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