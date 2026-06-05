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Xi Jinping va da Kim Jong-un, visita in Corea del Nord la prossima settimana

(Adnkronos) – Il presidente cinese Xi Jinping visiterà la Corea del Nord la prossima settimana. Lo hanno annunciato i media statali cinesi. L’emittente statale CCTV ha riferito che Xi Jinping visiterà Pyongyang dall’8 al 9 giugno su invito del leader nordcoreano Kim Jong Un, e si tratterà del suo primo viaggio a Pyongyang in sette anni. Pechino rappresenta una fonte vitale di sostegno politico ed economico per la Corea del Nord, uno dei paesi più isolati diplomaticamente al mondo e soggetto a pesanti sanzioni internazionali. Il prossimo incontro sarà il primo viaggio ufficiale all’estero di Xi quest’anno, e segue i vertici che ha ospitato il mese scorso con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin. “La Cina sta incontrando leader di tutto il mondo, coordinando le posizioni e svolgendo un ruolo di mediazione”, ha dichiarato all’AFP Lim Eul-chul, esperto di Corea del Nord presso l’Università di Kyungnam, in Corea del Sud. 

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