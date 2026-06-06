Consorzio Casalasco del Pomodoro, dalla filiera al futuro: crescita record nel triennio

Il Consorzio Casalasco del Pomodoro conferma il proprio percorso di sviluppo e consolidamento evidenziando risultati di crescita significativi nel triennio 2024–2026 sotto il profilo associativo, produttivo e patrimoniale.

I dati presentati in occasione dell’Assemblea di Bilancio 2025 testimoniano un’espansione forte e molto ben strutturata del Consorzio. Negli ultimi 3 anni, sotto la presidenza Sartori, il numero dei soci è aumentato di oltre il 40% e la superficie coltivata di oltre il 30%.

Rispetto all’ultima annata 2025, il Consorzio ha ottenuto nuove sottoscrizioni di capitale sociale per oltre 1 milione di quintali corrispondenti a più di 7 milioni di euro. Numeri molto importanti in termini di consolidamento patrimoniale e che confermano la fiducia dei soci nel progetto condiviso e nella sua prospettiva di lungo periodo.

Risultati ottenuti anche grazie alle liquidazioni riconosciute sul pomodoro 2025 con un prezzo finale per il pomodoro a produzione integrata che, in funzione della premialità distribuita ai soci, è risultato decisamente superiore rispetto al prezzo di mercato.

Importanti sviluppi anche sul fronte della diversificazione produttiva e dell’innovazione, come dimostra la crescita della filiera del basilico, giunta al suo secondo anno. Il Consorzio ha ampliato le superfici coltivate e raddoppiato la capacità produttiva grazie alla nuova linea di trasformazione a Fontanellato, con un obiettivo di trasformazione 2026 pari a 50.000 quintali.

“Questi numeri rappresentano molto più di semplici indicatori economici: raccontano un percorso costruito insieme, giorno dopo giorno con serietà, trasparenza e condivisione di obiettivi – ha dichiarato il Presidente del Consorzio Casalasco del Pomodoro, Marco Sartori -. Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti e desidero esprimere un sincero ringraziamento a tutti i nostri soci e collaboratori che, con fiducia, impegno e professionalità, rendono possibile questa crescita, andando al di là delle molteplici difficoltà incontrate, tra le quali il cambiamento climatico e i costi crescenti di energia e materie prime. La nostra filiera continua ad essere un punto di riferimento per il territorio e per tutto il settore – conclude – per questo andiamo avanti con determinazione e impegno”.

“Il percorso di sviluppo degli ultimi anni è il frutto di un grande lavoro di squadra, di accurata programmazione e di una visione lungimirante – sottolinea il Direttore del Consorzio Casalasco del Pomodoro Davide Rocca – Abbiamo allargato il nostro di bacino di approvvigionamento, delocalizzando le nostre coltivazioni anche per ridurre il rischio climatico. Abbiamo investito nella crescita, nell’innovazione e nella sostenibilità; abbiamo sviluppato la nostra terza filiera, quella del basilico, accanto alle filiere storiche del pisello e del pomodoro da industria. Siamo convinti che anche il basilico rappresenti un’importante opportunità di crescita e diversificazione produttiva per i nostri soci, che sono il motore di tutta la nostra filiera e la nostra grande ricchezza, e ai quali garantiamo non solo assistenza nelle fasi di coltivazione e raccolta ma anche una serie di servizi aggiuntivi che fanno davvero la differenza. Tutte scelte strategiche che si stanno dimostrando vincenti e che continueranno a guidare il nostro sviluppo futuro”.

La traiettoria di crescita del Consorzio Casalasco del Pomodoro conferma dunque un modello cooperativo capace di coniugare sviluppo economico, innovazione agricola e valorizzazione del lavoro dei soci, in un’ottica sempre più orientata alla qualità, alla sostenibilità e alla creazione di valore condiviso lungo tutta la filiera.

© Riproduzione riservata