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Cronaca

Funamboli nel cielo di Piazza del Comune: le prove in attesa del Monteverdi Festival

Grande attesa per l'inaugurazione della rassegna: intanto cremonesi in centro con il naso all'insù per le esibizioni al cardiopalma degli spericolati equilibristi

I funamboli sopra Piazza del Comune
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Cresce l’attesa per l’inaugurazione del Monteverdi Festival, e in vista dell’appuntamento di domani (domenica 6 giugno) sono in corso l’installazione e le prove della grande azione collettiva “La fortuna è un instabile equilibrio”, in programma alle 12:00 in Piazza del Comune a Cremona.

L’evento unirà il canto corale e la spettacolarità dell’Highline, coinvolgendo decine di appassionati e amatori insieme a cori ed ensemble del territorio. Il momento culminante sarà l’esecuzione dell’Invitatorio, il primo numero del Vespro della Beata Vergine, una delle pagine più celebri del repertorio sacro di Claudio Monteverdi.

Funamboli in bilico tra Torrazzo e palazzo comunale

 

Ad accompagnare la musica sarà l’Highline Show realizzato da Mystica ASD – APS e dal gruppo CremonaCheCasca. Gli atleti attraverseranno una slackline sospesa sopra la Piazza, tra la Cattedrale e il Palazzo Comunale, offrendo al pubblico una suggestiva rappresentazione dell’equilibrio, del rischio e della tensione verso l’armonia che attraversano l’opera monteverdiana.

Le prove degli equilibristi

 

L’evento, patrocinato da Cori Lombardia, vedrà la partecipazione straordinaria di Leonardo García Alarcón, della Cappella Mediterranea e del Chœur de Chambre de Namur, insieme a numerose realtà corali cittadine.

Il ritrovo è fissato per le ore 11.45 in Piazza del Comune. Le camminate sospese proseguiranno fino a martedì 9 giugno.

Una suggestiva immagine di un funambolo nel cielo di Cremona

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