Gran Finale per il Cremona International Spring Music Festival

I grandi scambi internazionali tornano protagonisti per il gran finale del Cremona International Spring Music Festival.

Mercoledì 10 giugno alle ore 18:30 in Cortile Federico II la città della musica si preparerà ad accogliere il talento oltreoceano della Central Pennsylvania Youth Symphony per l’evento conclusivo di questa quinta edizione. Un appuntamento imperdibile e a ingresso libero, che vedrà sul podio tre eccezionali direttori d’orchestra: Krista Kriel, Scott Kaliszak e LaShae Willits.

La formazione è composta da studenti delle scuole superiori provenienti da tre diversi istituti della Pennsylvania centrale. Si tratta di giovani musicisti di talento, molti dei quali affiancano all’attività orchestrale lo studio privato, ricoprendo ruoli di primo piano e di leadership all’interno dei propri ensemble scolastici. Uniti da una grande passione per la musica di alta qualità e per le esperienze di scambio culturale attraverso le loro tournée, i ragazzi della sinfonica americana offriranno al pubblico cremonese un programma che valorizza appieno il loro percorso artistico e la loro visione condivisa.

Il concerto chiude il ricco calendario del festival promosso dalla Rete Musicale “Piazza Stradivari”, con sede presso l’Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona, con il Liceo Musicale “A. Stradivari” come scuola capofila. La manifestazione è realizzata con il contributo di Regione Lombardia, con il contributo e la collaborazione della Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia e con il patrocinio del Comune di Cremona.

L’intera complessa macchina organizzativa è affidata alla startup musicale BeMyMusic, realtà impegnata nella promozione del turismo musicale e nella valorizzazione delle eccellenze artistiche del territorio.

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