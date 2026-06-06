In 900 alle Colonie Padane: il Ghisleri saluta l’anno con la tradizionale “Sgambettata”

Una grande festa tra sport, musica e divertimento per salutare insieme l’anno scolastico ormai agli sgoccioli.

Quasi 900 studenti dell’Istituto Ghisleri hanno invaso, nella mattinata di venerdì, le Colonie Padane di Cremona per la tradizionale Sgambettata del Ragioniere, giunta alla sua 48ª edizione.

Prima un percorso lungo Po – chi di corsa, chi in camminata – poi DJ set e giochi nel parco, accompagnati dagli insegnanti, tutti in maglia personalizzata.

“La Sgambettata è stata bella come al solito – conferma la dirigente scolastica Lorenza Badini – con un clima non troppo caldo. È stato un anno di crescita per tutti: abbiamo affrontato varie situazioni, alcune piacevoli altre meno, ma come sempre si cresce insieme, ed è questo il bello”.

Durante la mattinata è stata premiata anche una studentessa di quinta superiore, Giulia Guerzi, autrice del brano “Giovani Eroi” che diventerà l’inno ufficiale della scuola.

A chiudere, un momento di relax sotto il sole tardo primaverile e un arrivederci al prossimo anno scolastico.

“I maturandi lo sanno già, perché li ho incontrati il 3 giugno in aula magna: li ho salutati e ho regalato loro una delle mie frasi preferite di Nelson Mandela – conclude Badini –: ‘Io non perdo mai: o vinco o imparo’. Questo è il mio augurio per loro. Per tutti gli altri: chi ha il debito deve studiare, gli altri si riposeranno”.

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