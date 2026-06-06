La Pace spalanca le sue porte: open day per città e territorio

Proteggere le persone, il nostro bene più prezioso, con la volontà di aprire le porte alla città, per farla interagire con la Fondazione La Pace, nata proprio per servire Cremona e il suo territorio. Con questo obiettivo è stato organizzato l’open day alla Fondazione La Pace di Cremona, una giornata aperta da vivere tutti insieme. La partenza alle 10, con i saluti del Presidente, don Roberto Rota.

“La nostra giornata, che è ormai una tradizione della Fondazione, vuole essere non solo un momento di festa, di gioia, una giornata un po’ differente rispetto alle solite, per la presenza di tanti amici, tante persone, ma vuole essere anche e soprattutto una grande idea, quella di pensare che sì, ci sono le muraglie, ci sono le porte, ma questa è una casa aperta, aperta alla città, aperta al territorio”.

È stata anche l’occasione per inaugurare una postazione dedicata al defibrillatore automatico. Poi la presentazione della mostra Luci e colori della musica di Romeo Domaneschi, poesie in musica con Graziella Stringhetti, Roberto Nava & co, ancora la musica nel parco della Fondazione con i Vagabondi della Musica e un emozionante pranzo che gli ospiti hanno condiviso con i loro familiari.

Durante la giornata esposte le opere dei residenti; presenti anche gli stand di associazioni e partner.

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