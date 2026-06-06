Medaglia Mauriziana al maresciallo maggiore Andrea Guarino, della Stazione di Soresina

Il comandante provinciale dei carabinieri di Cremona, colonnello Paolo Sambataro, ha consegnato al maresciallo maggiore Andrea Guarino, comandante della Stazione di Soresina, il diploma di conferimento della Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare.

L’onorificenza, istituita il 19 luglio 1839 con l’effige di San Maurizio, protettore delle Regie Armi, viene concessa con decreto del presidente della Repubblica e su proposta del ministro della Difesa a ufficiali e marescialli che hanno raggiunto i 50 anni di meritevole carriera militare, calcolata sommando gli anni di servizio con quelli trascorsi al comando di reparti dell’Arma.

Guarino, 53 anni, è originario di Vicenza. Si è arruolato nel 1990, frequentando la Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso e, al termine del corso formativo, è stato destinato alla Stazione carabinieri di Orzinuovi. Nel 1993 è stato trasferito a quella di Rudiano, dove è rimasto per cinque anni.

Dall’agosto 1998 ha frequentato il corso Brigadieri presso la scuola dell’Arma di Vicenza al termine del quale è stato destinato, con il grado di vice brigadiere, alla Stazione carabinieri di Rudiano e poi all’Aliquota Radiomobile di Crema dove ha prestato servizio per quasi tre anni. Dal gennaio 2002 ha frequentato il corso Marescialli presso la scuola dell’Arma di Vicenza al termine del quale è stato destinato alla Stazione Carabinieri di Chiari dove ha prestato servizio per circa cinque anni. In seguito ha lavorato presso le Stazioni di Quinzano d’Oglio e Dello. Nell’agosto del 2017 ha assunto il comando della Stazione di Romanengo che ha guidato fino al marzo 2021, quando ha assunto il comando della Stazione di Soresina, incarico che ricopre tuttora.

Nella breve cerimonia il colonnello Sambataro ha formulato a nome di tutto il personale dell’Arma cremonese le congratulazioni per l’importante traguardo raggiunto dal maresciallo maggiore, sottolineando come la sua figura professionale, in cui si fondono esemplarità, equilibrio e dedizione di vita all’Arma dei carabinieri e alla collettività, costituisca la preziosa linfa vitale con cui alimentare la passione e l’impegno nelle giovani generazioni di carabinieri.

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