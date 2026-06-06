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Rubata la lapide di Gigi Proietti, l’oltraggio al cimitero del Verano

(Adnkronos) – Rubata la lapide di Gigi Proietti al cimitero del Verano, a Roma. Nel pomeriggio di oggi, 6 giugno, “alcuni ignoti hanno danneggiato e rubato la lapide della tomba di Gigi Proietti, presso il cimitero monumentale del Verano. Ama ha immediatamente denunciato l’accaduto alle autorità competenti e si è attivata con le forze dell’ordine, fornendo le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza”, riferisce in una nota Ama S.p.A. “L’azienda assicurerà la massima collaborazione agli investigatori per il pieno accertamento dei fatti e l’individuazione dei responsabili”, si legge ancora. 

L’attore è deceduto a Roma il 2 novembre 2020 all’età di 80 anni. 

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