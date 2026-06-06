Salute mentale, a “24minuti” lo psichiatra Fabrizio Starace

Dopo i fatti di Modena si è riaperto il dibattito sulle carenze strutturali nella gestione della salute mentale sui territori. Ma si discute anche sul tema dell’abbandono delle cure: circa il 40% dei pazienti psichiatrici gravi interrompe volontariamente il percorso terapeutico.

E ancora: l’impatto degli smartphone e dei social sugli adolescenti, anche alla luce delle recenti proposte legislative, in Italia e non solo, che sono state o stanno per essere prese. Sono gli argomenti che saranno affrontati stasera (sabato 6 giugno) alle 19:30 a “24minuti”, lo spazio di approfondimento del weekend targato CR1. Ospite di Simone Bacchetta lo psichiatra Fabrizio Starace, presidente della Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica (SIEP).

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