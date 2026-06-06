San Pietro Park, inaugurata la stagione 2026: folla di partecipanti

Tantissimi i cittadini che si sono riversati negli spazi del tradizionale parco divertimenti. Per l’occasione, il comitato organizzatore ha consegnato ai primi mille visitatori bustine di carte Pokemon da collezione e braccialetti sconto utilizzabili sulle attrazioni.

Una serata speciale, che, nonostante il maltempo, ha attirato un gran numero di curiosi. Il primo cittadino e l’assessore, dopo il taglio del nastro, hanno fatto il giro del luna park.

Questo momento ha sancito l’avvio ufficiale della manifestazione, che si prepara ad un fine settimana intenso che culminerà, domenica 7 giugno, con il “Super Mario Day”: i visitatori, per l’occasione, avranno la possibilità di incontrare il celebre personaggio per fotografie e momenti di intrattenimento.

Ma anche la settimana in arrivo si preannuncia ricca di appuntamenti. Lunedì 8 giugno sarà infatti dedicato alla “Festa delle scuole”, con giostre a prezzi promozionali da 2 e 3 euro. Un momento per festeggiare con tutti gli studenti la fine delle lezioni.

Particolare attenzione sarà riservata anche all’inclusione sociale e alla disabilità, tema che i gestori del luna park cremonese hanno particolarmente a cuore: martedì 9 giugno si terrà infatti la “Giornata inclusiva”, durante la quale le persone con disabilità potranno usufruire gratuitamente delle attrazioni del luna park.

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