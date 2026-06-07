Festa dei Ciliegi, il cuore solidale di Cremona batte al CR2 Sinapsi

Una festa che ogni anno riesce a trasformarsi in un momento di incontro autentico tra famiglie, volontari, operatori e cittadini. Anche l’edizione 2026 della Festa dei Ciliegi, ospitata negli spazi del CR2 Sinapsi, ha confermato il valore di un appuntamento ormai consolidato nel calendario delle iniziative sociali del territorio cremonese.

L’evento, organizzato da Occhi Azzurri, onlus presieduta da Filippo Ruvioli, ha richiamato numerose persone che hanno scelto di trascorrere insieme una giornata dedicata alla condivisione e alla sensibilizzazione sui temi dell’inclusione. Nel corso del pomeriggio di sabato si sono alternati laboratori, attività ludiche, momenti di confronto e occasioni di socializzazione pensate per coinvolgere grandi e piccoli.

Più che una semplice festa, l’iniziativa rappresenta la sintesi del lavoro portato avanti quotidianamente dalla Fondazione Occhi Azzurri e dal CR2 Sinapsi. Un percorso che negli anni ha costruito una rete di sostegno sempre più ampia e che continua a promuovere una cultura dell’inclusione capace di coinvolgere l’intero territorio.

Anche quest’anno la Festa dei Ciliegi ha lasciato il segno, dimostrando come la partecipazione e il senso di comunità possano trasformarsi in strumenti concreti di crescita sociale e umana.

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