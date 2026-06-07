Formula 1, ordine d’arrivo Gp Montecarlo e classifica Mondiale

(Adnkronos) –

Andrea Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Montecarlo e allunga in testa al Mondiale di Formula 1. Oggi, domenica 7 giugno, il pilota della Mercedes ha chiuso al primo posto precedendo la Ferrari di Lewis Hamilton e alla Red Bull di Isack Hadjar. Costretti al ritiro Charles Leclerc e Max Verstappen. Ecco l’ordine d’arrivo del Gp di Montecarlo e la nuova classifica del Mondiale piloti aggiornata.

1. Kimi Antonelli (Mercedes)

2. Lewis Hamilton +6.271 (Ferrari)

3. Isack Hadjar +23.394 (Red Bull)

4. Oscar Piastri +24.261 (McLaren)

5. Liam Lawson +26.553 (Racing Bulls)

6. Arvid Lindblad +29.010 (Racing Bulls)

7. Pierre Gasly +30.369 (Alpine)

8. Alexander Albon +33.413 (Williams)

9. Esteban Ocon +37.140 (Haas)

10. Sergio Perez +39.153 (Cadillac)

11. Fernando Alonso +41.899 (Aston Martin)

12. Gabriel Bortoleto +42.748 (Audi)

13. George Russell +43.353 (Mercedes)

14. Nico Hulkenberg +44.102 (Audi)

15. Franco Colapinto +48.964 (Alpine)

1. Kimi Antonelli (Mercedes) 156 punti

2. Lewis Hamilton (Ferrari) 90 punti

3. George Russell (Mercedes) 88 punti

4. Charles Leclerc (Ferrari) 75 punti

5. Oscar Piastri (McLaren) 60 punti

6 Lando Norris (McLaren) 58 punti

7. Max Verstappen (Red Bull) 43 punti

8. Isack Hadjar (Red Bull) 29 punti

9. Liam Lawson (Racing Bulls) 26 punti

10. Pierre Gasly (Alpine) 26 punti

11.Oliver Bearman (Haas) 18 punti

12. Franco Colapinto (Alpine) 15 punti

13. Arvid Lindblad (Racing Bulls) 13 punti

14. Carlos Sainz (Williams) 6 punti

15. Alexander Albon (Williams) 5 punti

16. Esteban Ocon (Haas) 3 punti

17. Gabriel Bortoleto (Audi) 2 punti

18. Sergio Perez ( Cadillac) 1 punti.

1. Mercedes 244 punti

2. Ferrari 165

3. McLaren 118

4. Red Bull 172

5. Alpine 41

6. Racing Bulls 39

7. Haas 20

8. Williams 11

9. Audi 4.