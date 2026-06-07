Gioventù Nazionale Cremona, Matteo Carotti eletto nuovo presidente provinciale

Si è svolto domenica 7 giugno, negli spazi di SpazioComune a Cremona, il Congresso Provinciale di Gioventù Nazionale. L’appuntamento ha portato all’elezione del nuovo presidente provinciale e al rinnovo del coordinamento che guiderà il movimento nei prossimi anni.

A essere eletto per acclamazione è stato Matteo Carotti, già coordinatore cittadino di Gioventù Nazionale a Cremona e consigliere comunale del capoluogo. Carotti raccoglie il testimone di Samuele Digiglio, che lascia la guida dell’organizzazione per raggiunti limiti di età dopo anni alla guida della federazione provinciale.

Il congresso, presieduto da Lorenzo Allegrucci, assessore alla Cultura del Comune di Montevarchi e membro della Segreteria dei Congressi di Gioventù Nazionale, ha segnato anche la conclusione della fase congressuale dell’organizzazione in Lombardia.

Ad aprire i lavori sono stati Marcello Ventura, presidente provinciale di Fratelli d’Italia, e Andrea Poggi, presidente cittadino del partito, che hanno evidenziato il rapporto di collaborazione tra il movimento giovanile e la struttura territoriale di FdI. Nel corso della mattinata sono intervenuti anche i candidati al direttivo provinciale Ginevra Laura Zaghen, Tommaso Falcetti, Nikolas Ramponi e Giulia Zaninelli, oltre a Maria Giovanna Ruffoni, capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio comunale di Ripalta Cremasca e membro della Consulta di ANCI Giovani.

Tra gli interventi più attesi quello del presidente regionale di Gioventù Nazionale, Paolo Inselvini, che ha invitato gli iscritti a mantenere compattezza e spirito militante, superando le divisioni interne e rafforzando il radicamento sul territorio.Nel suo saluto finale, il presidente uscente Digiglio ha ripercorso la crescita dell’organizzazione negli ultimi anni, augurando buon lavoro alla nuova squadra dirigente e invitando i giovani militanti a vivere l’impegno politico con entusiasmo e umanità.

Il nuovo direttivo provinciale sarà composto da Tommaso Falcetti, presidente del circolo di Crema, Giulia Zaninelli, Nikolas Ramponi e Ginevra Laura Zaghen. Del gruppo dirigente farà parte anche Rebecca Frate, presidente di Azione Studentesca, membro di diritto. Nel suo primo intervento da presidente, Carotti ha ringraziato il predecessore per il lavoro svolto e ha indicato le priorità del nuovo mandato. Al centro del programma, ha spiegato, ci saranno la formazione politica e la cultura, considerate strumenti fondamentali per la crescita del movimento e per il confronto nel dibattito pubblico.

A portare il proprio saluto al congresso è stato infine anche l’eurodeputato Mario Mantovani, vicepresidente della Commissione Juri del Parlamento europeo, che ha sottolineato l’importanza dell’unità all’interno del partito e del coinvolgimento delle nuove generazioni nella vita politica.