Gp Montecarlo, Vasseur torna al box Ferrari dopo il ricovero in ospedale

(Adnkronos) – Il team principal della Ferrari, Fred Vasseur, è tornato ai box per il Gran Premio di Monaco, 24 ore dopo essere stato ricoverato in ospedale per motivi non specificati, come comunicato dal suo team all’AFP. “È qui”, ha dichiarato un addetto stampa della scuderia italiana, che si è rifiutato di commentare le condizioni del suo capo. Il francese di 58 anni è al timone del team dal 2023.

Dopo cinque gare in questa stagione, la Ferrari è seconda nella classifica costruttori con 147 punti, dietro alla Mercedes che ne ha 219. I piloti della Ferrari Charles Leclerc e Lewis Hamilton non hanno ancora vinto una gara, ma si sono qualificati rispettivamente terzo e quarto per la gara di domenica. Dopo la sessione di sabato, Leclerc ha dichiarato che Vasseur è rimasto coinvolto a distanza. “Anche se non era in circuito, Fred è stato molto coinvolto nella nostra giornata. Ci è mancato… ma era lì e ci ha sostenuto”, ha detto il pilota monegasco.