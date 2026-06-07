Nazionali
Grecia-Italia 0-1, Esposito regala vittoria in amichevole a Baldini
(Adnkronos) –
Vittoria in amichevole per l’Italia. Oggi, domenica 7 giugno, la Nazionale azzurri ha battuto la Grecia 1-0 a Creta nella seconda amichevole imponendosi per 1-0 grazie al gol di Pio Esposito al 18′. Espulso Reggiani al 68′. Due vittorie su due per il ct ad interim Silvio Baldini, promosso dall’Under 21 in attesa dell’allenatore che sarà scelto dal nuovo presidente federale, dopo la vittoria contro il Lussemburgo, battuto per 1-0 sempre grazie al gol di Esposito.
Nella prima amichevole con il Lussemburgo l’Italia si era imposta 1-0.
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