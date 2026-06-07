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Motogp, oggi si corre in Ungheria: orario e dove vedere Gran Premio

(Adnkronos) – Torna la MotoGp. Oggi, domenica 7 giugno, si corre il Gp di Ungheria, ottavo appuntamento della stagione. Marc Marquez su Ducati (vincitore della gara sprint) scatterà davanti a tutti nel Gran Premio, grazie alla pole position conquistata ieri davanti ad Acosta su Ktm e Aldeguer (team Gresini). Poi gli italiani, con Di Giannantonio che partirà quarto davanti a Bagnaia e al leader del Mondiale Bezzecchi. Ecco orario, griglia di partenza e dove vedere il Gp di Ungheria in tv e streaming. 

Ecco la griglia di partenza del Gp di Ungheria, al via oggi alle 14.55: 

1 Marc Marquez Ducati  

2 Pedro Acosta KTM  

3 Fermin Aldeguer Ducati 

4 Fabio Di Giannantonio Ducati 

5 Francesco Bagnaia Ducati  

6 Marco Bezzecchi Aprilia  

7 Raul Fernandez Aprilia 

8 Jorge Martin Aprilia  

9 Luca Marini Honda  

10 Ai Ogura Aprilia 

11 Diogo Moreira Honda 

12 Jack Miller Yamaha  

13 Joan Mir Honda  

14 Enea Bastianini KTM  

15 Fabio Quartararo Yamaha 

16 Iker Lecuona Ducati  

Il Gp di Ungheria sarà trasmesso su Sky Sport, sui relativi canali (a cominciare da Sky Sport al 201 e Sky Sport MotoGP, 208) e in streaming su Sky Go e Now.  

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