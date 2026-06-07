PolimiRide, successo a Cremona: 920 iscritti alla quinta edizione

Grande partecipazione per la quinta edizione della PolimiRide, la manifestazione ciclistica organizzata dal Politecnico di Milano che quest’anno ha fatto tappa a Cremona. Sono stati 920 gli iscritti che hanno preso parte all’evento, confermando il crescente interesse per un’iniziativa che unisce sport, sostenibilità e valorizzazione del territorio.

La manifestazione, con partenza e arrivo presso il Polo Territoriale di Cremona del Politecnico di Milano, ha proposto due percorsi non competitivi: uno da 29 chilometri, aperto a famiglie e appassionati di ogni età, e uno da 71 chilometri dedicato ai ciclisti più allenati. I partecipanti hanno attraversato la città e le campagne del Cremonese, pedalando tra strade panoramiche, tratti sterrati e scorci caratteristici del territorio.

L’edizione 2026 ha confermato la vocazione inclusiva della PolimiRide, nata per promuovere il benessere, la mobilità sostenibile e la partecipazione della comunità universitaria insieme ai cittadini. Studenti, docenti, alumni, famiglie e semplici appassionati delle due ruote hanno condiviso una giornata all’insegna dello sport e della socialità.

Particolarmente apprezzata l’organizzazione dell’evento, che ha garantito assistenza lungo il percorso, punti ristoro e servizi dedicati ai partecipanti. Al termine della pedalata, il villaggio allestito presso il campus ha accolto i ciclisti per il tradizionale momento conviviale conclusivo.

Con 920 iscritti, la tappa cremonese si conferma un importante appuntamento nel calendario delle iniziative del Politecnico di Milano, capace di coniugare attività sportiva, promozione del territorio e attenzione ai temi della sostenibilità. Al momento iniziale della gara presente anche l’assessore Luca Zanacchi.

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